Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
23:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
УдинезеНе начат

Парфенов - о трансфере Угальде: наверняка эти 15 миллионов не последние деньги клуба и его владельцев

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Парфенов высказался о трансфере Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Не знаю, насколько рационально приобретение Угальде. Если честно, я и не знал об этом приобретении "Спартака". Наверняка эти 15 миллионов не последние деньги клуба и его владельцев", - цитирует Парфенова "Чемпионат".

Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в текущее трансферное окно за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. В текущем сезоне нападающий провел за нидерландский клуб 25 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 5 миллионов евро. Новичок московского клуба отметился забитым голом в товарищеском матче с "Шабаб Аль-Ахли" (5:0).

Парфенов Спартак Угальде
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится