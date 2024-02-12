"Не знаю, насколько рационально приобретение Угальде. Если честно, я и не знал об этом приобретении "Спартака". Наверняка эти 15 миллионов не последние деньги клуба и его владельцев", - цитирует Парфенова "Чемпионат".
Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в текущее трансферное окно за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. В текущем сезоне нападающий провел за нидерландский клуб 25 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 5 миллионов евро. Новичок московского клуба отметился забитым голом в товарищеском матче с "Шабаб Аль-Ахли" (5:0).
Парфенов - о трансфере Угальде: наверняка эти 15 миллионов не последние деньги клуба и его владельцев
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Парфенов высказался о трансфере Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"