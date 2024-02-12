"Хорошее рабочее настроение после моего интервью. Прошло несколько дней. Хорошие рабочие отношения. Не будем скрываться, что переговорили с руководителями и сегодня с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу", - цитирует Джикию "СЭ".
Напомним, что после товарищеского матча с "Шабаб Аль-Ахли" (5:0) Джикия дал громкие комментарии о своем положении в команде. В текущем сезоне центральный защитник сыграл в девяти матчах и проиграл конкуренцию за место в стартовом составе Срджану Бабичу. Контракт россиянина с клубом истекает в конце текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков.
Джикия: хорошее рабочее настроение после моего интервью, нет интриг и конфликтов
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о своем недавном интервью.
Фото: ФК "Спартак"