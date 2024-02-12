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Пименов: Дзюба всё ещё на уровне клуба, продление контракта на год он заслужил

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Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов заявил, что Артем Дзюба заслужил продление контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
"Артём всё ещё на уровне клуба и тех задач, которые перед ним стоят. Он основной форвард на сегодняшний день. Продление на год он спокойненько заслужил. Разговор с игроком нужно начинать уже сейчас, чтобы тот не мог уйти в другую команду", - цитирует Пименова Metaratings.

В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Контракт Дзюба с клубом истекает по окончании текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на семь очков. После зимней паузы команда Галактионова сыграет с московским "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ.

Локомотив Пименов Дзюба
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