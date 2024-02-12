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Булыкин - о Глушакове: жалко, что красивая история с "Ростовом" не получилась

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно того, где полузащитник Денис Глушаков продолжит свою карьеру.
Фото: Teleram-канал ФК "Ростов"
"Жалко, что красивая история с «Ростовом» не получилась, но может ещё что-то красивое будет. енис в форме и играет, поэтому многие клубы из второй половины таблицы РПЛ могут быть в нём заинтересованы. А в ФНЛ вообще его все хотят с руками забрать, но я думаю, что туда он не хочет", - заявил Булыкин.

Сегодня экс-полузащитник сборной России покинул расположение "Ростова". Глушаков провел вместе с командой весь тренировочный сбор в Абу-Даби. Ранее сам игрок говорил о желании получить контракт с клубом РПЛ. Первую половину сезона Денис Глушаков провел в костромском "Спартаке". Во второй лиге футболист принял участие в 7-ми матчах и отметился одной результативной передачей.

С 30-го января текущего года Денис Глушаков находится в статусе свободного агента.

Источник: "Чемпионат"

Булыкин Глушаков Ростов
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