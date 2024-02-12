"Сочи" останется в РПЛ. Чистяков и Сутормин помогут команде. Может, странно звучит, что игроки перешли из команды, которая борется за чемпионство, в клуб, пытающийся спастись от вылета, но все мы знаем про отношения между "Сочи" и "Зенитом". Сочинцы могут даже остаться напрямую в чемпионате. Через стыковые матчи они точно сохранят прописку себе", - сказал Дьяков.
Перед стартом весенней части сезона "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды лишь 11 очков в 18-ти турах. В зимнее трансферное окно состав "Сочи" на правах аренды пополнили футболисты "Зенита" Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин.
Отставание "Сочи" от 12-го места, которое обеспечивает сохранение прописки в Премьер-лиге на будущий сезон, составляет 8 очков. "Ахмат" и "Оренбург", расположившиеся в зоне стыковых матчей, опережают "Сочи" на 6 и 4 очка соответственно.
Источник: "legalbet"
Дьяков: "Сочи" останется в РПЛ. Мы знаем про их отношения с "Зенитом"
Экс-защитник сборной России Виталий Дьяков поделился мнением о шансах "Сочи" сохранить прописку в Премьер-лиге на будущий сезон.
Фото: официальный сайт РПЛ