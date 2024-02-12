– Он стажируется, помогает, ему это интересно. Олег может войти в тренерский штаб. Как закончит карьеру, так и войдет в наш штаб, если захочет.
Отметим, что Олег Шатов выступал в составе екатеринбургского “Урала” в качестве футболиста. Он играл за “шмелей” с 2007 год по 2011, а также с 2022 по 2023. В прошлом году бывший полузащитник сборной России по футболу поставил свою карьеру на паузу. Сейчас Олег проходит тренерскую стажировку в “Урале”.
Источник: “Матч ТВ”
Шатов может войти в тренерский штаб “Урала”
Президент “Урала” Григорий Иванов допускает, что экс-футболист екатеринбургского клуба Олег Шатов может войти в тренерский штаб команды.
Фото: ФК "Урал"