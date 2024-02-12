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Шатов может войти в тренерский штаб “Урала”

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Президент “Урала” Григорий Иванов допускает, что экс-футболист екатеринбургского клуба Олег Шатов может войти в тренерский штаб команды.
Фото: ФК "Урал"
– Он стажируется, помогает, ему это интересно. Олег может войти в тренерский штаб. Как закончит карьеру, так и войдет в наш штаб, если захочет.

Отметим, что Олег Шатов выступал в составе екатеринбургского “Урала” в качестве футболиста. Он играл за “шмелей” с 2007 год по 2011, а также с 2022 по 2023. В прошлом году бывший полузащитник сборной России по футболу поставил свою карьеру на паузу. Сейчас Олег проходит тренерскую стажировку в “Урале”.

Источник: “Матч ТВ”

Урал Шатов Иванов
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