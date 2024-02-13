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Кузьмичёв - о конфликте Джикии и Абаскаля в "Спартаке": думаю, состоялся разговор и нашли приемлемое для всех решение

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Экс-заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичёв прокомментировал текущую ситуацию с положением в команде её капитана центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
- Остался ли конфликт между Джикией и Абаскалем, или его потушили? Такой конфликт погасить в моменте тяжеловато. Думаю, как Георгий и сказал, состоялся разговор и нашли приемлемое для всех решение - спокойно работать на благо команды и смотреть, как ситуация развивалась. Снизили градус конфликта, но сам конфликт, я думаю, не решён, - передаёт слова Кузьмичёва Metaratings.ru.

30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне утратил статус игрока основного состава красно-белых. Футболист сыграл в 9 матчах во всех турнирах и не выходил на поле со 2 сентября в РПЛ и с 4 октября в Кубке России.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что Георгий не получит предложений по продлению истекающего в июне 2024 года контракта, пока главным тренером "Спартака" является 34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Спартак Джикия Абаскаль Кузьмичев
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