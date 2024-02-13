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"Балтика" объявила о трансфере Луны

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24-летний венесуэльский центральный защитник Диего Луна стал игроком калининградской "Балтики".
Официальный телеграм-канал "Балтики" сообщил о подписании контракта с 24-летним центрбеком из Венесуэлы Диего Луной. Соглашение с игроком подписано сроком до конца сезона-2026/2027.


Ранее Луна выступал за венесуэльский "Каракас". По данным Transfermarkt, сумма трансферной компенсации со стороны калининградцев составила 250 тысяч евро, эксперты портала оценивают стоимость Диего в 300 тысяч евро.

Балтика Российские трансферы
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