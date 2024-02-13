"Очень тяжело идёт восстановление Влута. Не знаю, сыграет ли он в этом сезоне, хотя обещает. Надеялись, что он будет сразу же после перерыва работать и играть. Но пока не получается. Конечно, обсуждали его будущее в клубе. Он надеется, что через 15 дней будет заниматься в общей группе", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Влут перешел в "Урал" из "Астаны" осенью 2022 года за 250 тысяч евро. Полузащитник повредил ахиллово сухожилие в январе текущего года. Ранее игрок восстанавливался от травмы пяточной кости и не провел ни одного матче в сезоне-2023/2024. После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко занимает 12-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. Екатеринбургский клуб сыграет с "Родиной" в плей-офф Пути регионов Кубка России.
Президент "Урала" Иванов: не знаю, сыграет ли Влут в этом сезоне, хотя обещает, но пока не получается
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о травме полузащитника Рая Влута.
Фото: ФК "Урал"