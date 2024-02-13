"Несмотря на всю ситуацию, уверен, Джикия будет востребован. Это хороший защитник для РПЛ. Практически любой клуб захочет себе такого игрока. У Джикии есть мастерство, опыт. Главное, чтобы вновь появилась мотивация. Наверное, в "Спартаке" он ее потерял", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Георгий Джикия провел за "Спартак" девять матчей и не отметился результативными действиями. Центральный защитник проиграл конкуренцию за место в стартовом составе Срджану Бабичу. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца текущего сезона, агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что его клиент не продлит трудовое соглашение, если главным тренером команды останется Гильермо Абаскаль. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков.
Бушманов - о Джикии: главное, чтобы вновь появилась мотивация, наверное, в "Спартаке" он ее потерял
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"