Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своими рассуждениями относительно вратарской позиции в питерском «Зените». По словам эксперта, на данный момент действующий чемпион имеет проблемы с голкиперами.
Орлов предполагает, что вратари «созревают» ближе к 30 годам, назвав при этом Акинфеева редким исключением. В качестве примера комментатор привел легендарного голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, который, по словам Орлова, заявил о себе в 25-26 лет.
«Вратарская проблема как была в «Зените», так и осталась — у нас ведь все те же на манеже», - передает слова Орлова «РБ Спорт».
Орлов: вратарская проблема как была в "Зените", так и осталась
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с игроками на вратарской позиции в питерском «Зените».
Фото: "РИА Новости"