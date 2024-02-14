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Орлов: вратарская проблема как была в "Зените", так и осталась

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с игроками на вратарской позиции в питерском «Зените».
Фото: "РИА Новости"
Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своими рассуждениями относительно вратарской позиции в питерском «Зените». По словам эксперта, на данный момент действующий чемпион имеет проблемы с голкиперами.

Орлов предполагает, что вратари «созревают» ближе к 30 годам, назвав при этом Акинфеева редким исключением. В качестве примера комментатор привел легендарного голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, который, по словам Орлова, заявил о себе в 25-26 лет.

«Вратарская проблема как была в «Зените», так и осталась — у нас ведь все те же на манеже», - передает слова Орлова «РБ Спорт».

Орлов Зенит Акинфеев Яшин Адамов Кержаков М
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