"В его случае это как виза, которую не надо продлевать. Она действует на протяжении всей жизни. Был ли к нему интерес из Словении? Мы много и чётко доносили нашу позицию. Всем всё было объяснено через менеджеров. К нам даже предложения оттуда не поступают — не было такого, чтобы нам кто-то звонил и на что-то уговаривал", - заявил отец футболиста.
19-летний нападающий "Краснодара" Кокшаров родился в городе Целе в Словении, когда его отец выступал за местный одноименный гандбольный клуб. Футболист "быков" имеет право выступать в составе сборной Словении. Ранее, однако, отец Кокшарова заявил, что игрок не рассматривает такой вариант и хочет представлять на международном уровне только Россию.
В составе молодежной российской сборной до 21-го года Александр Кокшаров дебютировал в ноябре прошлого года в матче со сверстниками из Беларуси и записал на свой счет 2 гола и 1 голевую передачу. Контракт Кокшарова с "Краснодаром" действует до лета 2025-го года.
Источник: "Sport 24"
Отец форварда "Краснодара" Кокшарова: словенский паспорт для Саши - это как пожизненная виза
Эдуард Кокшаров, бывший российский гандболист и отец нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова, рассказал, для чего его сыну нужен словенский паспорт.
Фото: официальный сайт "Краснодара"