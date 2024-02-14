Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
23:00
Реал СосьедадНе начат
Лацио
23:00
БаварияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
21:00
ФиорентинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
2 - 4 2 4
АстанаЗавершен
Урал
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ЕнисейЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
Кайрат1 тайм

Отец форварда "Краснодара" Кокшарова: словенский паспорт для Саши - это как пожизненная виза

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Эдуард Кокшаров, бывший российский гандболист и отец нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова, рассказал, для чего его сыну нужен словенский паспорт.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"В его случае это как виза, которую не надо продлевать. Она действует на протяжении всей жизни. Был ли к нему интерес из Словении? Мы много и чётко доносили нашу позицию. Всем всё было объяснено через менеджеров. К нам даже предложения оттуда не поступают — не было такого, чтобы нам кто-то звонил и на что-то уговаривал", - заявил отец футболиста.

19-летний нападающий "Краснодара" Кокшаров родился в городе Целе в Словении, когда его отец выступал за местный одноименный гандбольный клуб. Футболист "быков" имеет право выступать в составе сборной Словении. Ранее, однако, отец Кокшарова заявил, что игрок не рассматривает такой вариант и хочет представлять на международном уровне только Россию.

В составе молодежной российской сборной до 21-го года Александр Кокшаров дебютировал в ноябре прошлого года в матче со сверстниками из Беларуси и записал на свой счет 2 гола и 1 голевую передачу. Контракт Кокшарова с "Краснодаром" действует до лета 2025-го года.

Источник: "Sport 24"

Краснодар Кокшаров
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится