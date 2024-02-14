Тушинский суд Москвы удовлетворил иск центрального защитника московского "Спартака" и сборной России Георгия Джикии и обязал застройщика выплатить компенсацию футболисту. Напомним, фирма не смогла достроить многоквартирный дом в жилом комплексе, где Джикия приобрел 6 квартир, в указанные сроки. Футболист обратился в суд с требованием компенсации.
Суд обязал застройщика выплатить Джикии сумму около 4-х миллионов рублей. Запрос игрока составлял 6.8 миллионов, однако требования по компенсации были удовлетворены частично.
Георгий Джикия принял участие в 6-ти матчах РПЛ в составе "Спартака" в текущем сезоне. Его контракт с "красно-белыми" подходит к концу летом 2024-го года, а новое соглашение до сих пор не подписано.
Источник: "РИА Новости"
Капитан "Спартака" Джикия отсудил у застройщика 4 млн рублей. Запрос игрока составлял 6.8 млн
Защитник "Спартака" Георгий Джикия выиграл суд у застройщика и получил 4 миллиона рублей.
Фото: официальный сайт РПЛ