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Семенов - после ошибки на Евро: руки опустились, думал, уже не вернусь

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Защитник "Ахмата" Андрей Семенов рассказал о своих переживаниях после ошибки на Евро-2020 в матче со сборной Бельгии (3:0).
Фото: РФС
"Руки опустились. Думал, уже не вернусь. Уж точно не стремился. Но однажды Талалаев выпустил меня на 10 минут, и я опять почувствовал драйв. После чего начал более-менее возвращаться. Сейчас ощущаю: сил и эмоций на два-три года точно хватит", - приводит слова Семенова Sport24.

В матче группового этапа Евро-2020 Андрей Семенов допустил ошибку при оборонительных действиях, которая привела к голу Ромелу Лукаку. Защитник выступает за "Ахмат" с 2014 года и является капитаном клуба. В текущем сезоне Семенов провел 14 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 500 тысяч евро. "Ахмат" ушел на зимнюю паузу, занимая тринадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ахмат Семенов Сборная России
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