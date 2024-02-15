"Руки опустились. Думал, уже не вернусь. Уж точно не стремился. Но однажды Талалаев выпустил меня на 10 минут, и я опять почувствовал драйв. После чего начал более-менее возвращаться. Сейчас ощущаю: сил и эмоций на два-три года точно хватит", - приводит слова Семенова Sport24.
В матче группового этапа Евро-2020 Андрей Семенов допустил ошибку при оборонительных действиях, которая привела к голу Ромелу Лукаку. Защитник выступает за "Ахмат" с 2014 года и является капитаном клуба. В текущем сезоне Семенов провел 14 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 500 тысяч евро. "Ахмат" ушел на зимнюю паузу, занимая тринадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Семенов - после ошибки на Евро: руки опустились, думал, уже не вернусь
Защитник "Ахмата" Андрей Семенов рассказал о своих переживаниях после ошибки на Евро-2020 в матче со сборной Бельгии (3:0).
Фото: РФС