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УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовали товарищеский матч России и Парагвая

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УЕФА и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) согласовали товарищеский матч между сборными России и Парагвая, сообщил генсек Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф.
Фото: РФС
– Никаких неудобств не было, разрешения были получены как от КОНМЕБОЛ, так и от УЕФА, прежде чем они были объявлены общественности.

Товарищеская игра между сборными России и Парагваем состоится 25 марта текущего года. Она пройдет в Москве. При этом 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против команды Сербии.

Напомним, с февраля 2022 года наша национальная дружина отстранения от международных турниров.

Источник: РИА Новости

Сборная России УЕФА КОНМЕБОЛ Сборная Парагвая
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