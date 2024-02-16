– Никаких неудобств не было, разрешения были получены как от КОНМЕБОЛ, так и от УЕФА, прежде чем они были объявлены общественности.
Товарищеская игра между сборными России и Парагваем состоится 25 марта текущего года. Она пройдет в Москве. При этом 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против команды Сербии.
Напомним, с февраля 2022 года наша национальная дружина отстранения от международных турниров.
Источник: РИА Новости
УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовали товарищеский матч России и Парагвая
УЕФА и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) согласовали товарищеский матч между сборными России и Парагвая, сообщил генсек Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф.
Фото: РФС