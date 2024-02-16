Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
21:00
ЛеччеНе начат
Интер
23:00
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
22:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
23:00
НиццаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Алтын АсырНе начат
ЦСКА
17:00
РодинаНе начат

Рыжиков – об уходе из клуба Савина: Женя понял, что не вывезет мой тренерский штаб

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер “Красавы” Сергей Рыжиков рассказал, почему он покинул клуб Евгения Савина.
Фото: ФК "Ахмат"
— Думаю, Женя понял, что не вывезет мой тренерский штаб. Он правдивый, честный, может говорить правду в глаза. Больше говорить про “Красаву” не хотел бы.

В 2021 году Рыжиков стал главным тренером команды “Красава”. Сергей провел с клубом Евгения Савина один сбор. После этого он покинул клуб.

Напомним, основателем клуба “Красава” является Евгений Савин. До 2022 года команда выступала в России. С прошлого сезона она базируется на Кипре.

Источник: Sport24

Рыжиков Савин Красава
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится