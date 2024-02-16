— Думаю, Женя понял, что не вывезет мой тренерский штаб. Он правдивый, честный, может говорить правду в глаза. Больше говорить про “Красаву” не хотел бы.
В 2021 году Рыжиков стал главным тренером команды “Красава”. Сергей провел с клубом Евгения Савина один сбор. После этого он покинул клуб.
Напомним, основателем клуба “Красава” является Евгений Савин. До 2022 года команда выступала в России. С прошлого сезона она базируется на Кипре.
Источник: Sport24
Рыжиков – об уходе из клуба Савина: Женя понял, что не вывезет мой тренерский штаб
Бывший главный тренер “Красавы” Сергей Рыжиков рассказал, почему он покинул клуб Евгения Савина.
Фото: ФК "Ахмат"