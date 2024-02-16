"Для меня это в любом случае новый опыт, который я должен принять и двигаться дальше. Отличия в трактовке правил в том, насколько нам позволяют играть. В Португалии допускается больше борьбы, чем в России", - цитирует Кики Metaratings.
В текущем сезоне Кики провел за "Урал" 13 матчей и отметился одной голевой передачей. Ранее защитник выступал за португальскую "Визелу". Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко занимает 12-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков.
Защитник "Урала" Кики: в Португалии допускается больше борьбы, чем в России
Защитник "Урала" Кики высказался об отличиях российского и португальского чемпионатов.
Фото: ФК "Урал"