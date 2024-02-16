"Возникает вопрос - если Промес ничего никак не комментирует, может, он действительно виновен? Человек ведь может сказать: "Я не виноват, это политизированное решение", например. Но он даже так не высказался. То же самое относится к "Спартаку" - они тоже пока не обозначили свою позицию. Это все как-то странно", - заявила депутат.
Напомним, амстердамский суд вынес футболисту московского "Спартака" Квинси Промесу приговор в виде 6-ти лет тюрьмы по делу о создании преступного картеля и незаконной контрабанде крупной партии наркотиков. Адвокаты Промеса планируют обжаловать данное решение.
Ранее сообщалось, что Квинси Промес может быть экстрадирован в Нидерланды, если окажется в одной из стран, у которых подписан договор о выдаче преступников с Нидерландами. Контракт Промеса со "Спартаком" действует до лета 2024-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Депутат Журова: если Промес молчит, может, он действительно виновен? То же относится к "Спартаку"
Депутат от "Единой России" Светлана Журова допустила вероятность вины форварда "Спартака" Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков.
Фото: ТАСС