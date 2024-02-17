Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов высказался относительно своего конфликта с болбоем во время стыковых матчей чемпионата России, когда игрок выступал за «Химки» в матче против «СКА-Хабаровска» (0:1).
По словам Лантратова, в таких матчах на кону стоит вся футбольная карьера, поэтому игроки находятся в моменте. Как сказал Илья, для него на тот момент это был важнейший матч в карьере.
«Как только Хабаровск забил первый гол, все мячи на стадионе неожиданно пропали. Я раз пять бегал за мячом по 30 метров, просто потому что болбои тянули время. Долго терпел такое отношение, но внутри всё бурлило», - передает слова Лантратова Sport24.
Вратарь "Локомотива" Лантратов прокомментировал конфликт с болбоем во время игры за "Химки"
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов поделился своим комментарием относительно своего конфликта с болбоем, когда игрок выступал за «Химки».
Фото: "Чемпионат"