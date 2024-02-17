"Нет сомнений, что "Зенит" — сильнейшая команда России на данный момент. Просто так пять раз подряд титул не выигрывают. Думаю, "Зенит" станет чемпионом и в этом сезоне — они умеют завоёвывать трофеи", - цитирует Мейру "РБ Спорт".
Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Краснодар" занимает первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в шесть очков. После зимней паузы команда Сергея Семака сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.
Экс-игрок "Зенита" Мейра: думаю, петербургский клуб станет чемпионом и в этом сезоне
Бывший защитник "Зенита" Фернанду Мейра высказался о чемпионской гонке в российском чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"