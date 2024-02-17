Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
1 - 4 1 4
ЛиверпульЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Бёрнли
0 - 5 0 5
АрсеналЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
20:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
5 - 0 5 0
Лас-ПальмасЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
КадисЗавершен
Сельта
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
1 - 1 1 1
ДженоаЗавершен
Верона
1 - 0 1 0
Ювентус1 тайм
Аталанта
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Вольфсбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Дармштадт
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
3 - 0 3 0
Гавр2 тайм
Нант
23:00
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Родина-МЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
АстанаЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
АланияЗавершен
Оренбург
3 - 0 3 0
Металлург БекабадЗавершен

Юран: что касается трансферов на выход, тема закрыта однозначно, потому что тогда мы точно сделаем харакири

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран высказался о трансферах клуба.
Фото: "Матч ТВ"
"Я вижу, что команде нужно два человека. Помимо Кости Марадишвили нужно два готовых футболиста — нападающий и игрок в центральную зону полузащиты. Что касается трансферов на выход, тема закрыта однозначно, потому что тогда мы точно сделаем харакири. Это я и объясняю руководству. До нового года — окей, я пойму, если там играет роль финансовая составляющая. Третий сбор — тема закрыта вплоть до того, что тогда они уходят вместе со мной", - цитирует Юрана "Матч ТВ".

В зимнее трансферное окно "Пари НН" лишился пяти игроков: Эдгар Севикян перешел в "Ференцварош", Эдедем в "Тобол", Ботнарь в "Торпедо", Кротов и Кобесов ушли а аренду в "Волгарь" и "Аланию" соответственно. Также клуб приобрел Царукяна, Лукьянова и арендовал Марадишвили и Ермакова. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Юрана занимает девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 очка. Волжане вылетели из Кубка России, заняв последнее место в группе с "Краснодаром", "Спартаком" и "Динамо". После зимней паузы клуб сыграет с "Факелом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Нижний Новгород Юран
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится