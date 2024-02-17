"Я вижу, что команде нужно два человека. Помимо Кости Марадишвили нужно два готовых футболиста — нападающий и игрок в центральную зону полузащиты. Что касается трансферов на выход, тема закрыта однозначно, потому что тогда мы точно сделаем харакири. Это я и объясняю руководству. До нового года — окей, я пойму, если там играет роль финансовая составляющая. Третий сбор — тема закрыта вплоть до того, что тогда они уходят вместе со мной", - цитирует Юрана "Матч ТВ".
В зимнее трансферное окно "Пари НН" лишился пяти игроков: Эдгар Севикян перешел в "Ференцварош", Эдедем в "Тобол", Ботнарь в "Торпедо", Кротов и Кобесов ушли а аренду в "Волгарь" и "Аланию" соответственно. Также клуб приобрел Царукяна, Лукьянова и арендовал Марадишвили и Ермакова. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Юрана занимает девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 очка. Волжане вылетели из Кубка России, заняв последнее место в группе с "Краснодаром", "Спартаком" и "Динамо". После зимней паузы клуб сыграет с "Факелом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Юран: что касается трансферов на выход, тема закрыта однозначно, потому что тогда мы точно сделаем харакири
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран высказался о трансферах клуба.
Фото: "Матч ТВ"