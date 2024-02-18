- Я хочу что-то выиграть как тренер. Как игрок я выигрывал многое. Моя цель - дойти до топ-клуба, поработать и что-то выиграть. Здесь мне нравится город, база, стадион, болельщики. Если будут цели и задачи - я с удовольствием переподпишу контракт на три, на пять лет. Я это говорил. Хочется побороться за чемпионство.
Сергей Юран начинал тренерскую карьеру в качестве помощника тренера в столичном "Спартаке". С апреля 2023 года 54-летний российский специалист работает главным тренером "Пари Нижний Новгород". Под его руководством нижегородцы провели 35 матчей, в которых одержали 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет на данный момент 38:45.
По итогам первой части текущего сезона "Пари НН" занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 18 турах.
Источник: "Матч ТВ"
Юран: моя цель - дойти до топ-клуба, поработать и что-то выиграть
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран рассказал о своей цели в карьере тренера.
Фото: Чемпионат.com