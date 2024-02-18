- Российские клубы действуют в зимнее трансферное окно разумно и правильно. Хороших игроков, наверное, не могут приобрести. Нет смысла привозить в нашу лигу средних и посредственных игроков. Пускай свои футболисты получают больше игрового времени.
Текущий сезон российской Премьер-лиги находится на зимней паузе с декабря прошлого года. Чемпионат России возобновиться в начале марта матчами 19-го тура. На данный момент в турнирной таблице единолично лидирует "Краснодар", набравший 38 очков. Действующий чемпион страны "Зенит" расположился на второй строчке и отстает от "быков" на два балла. Тройку лидеров занимает московское "Динамо", заработавшее 32 очка. Топ-5 замыкают столичные "Локомотив" и "Спартак" с 31 и 30 набранными очками соответственно.
Источник: "Чемпионат"
Семин: нет смысла привозить в нашу лигу средних и посредственных игроков
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мыслями о работе российских команд в это зимнее трансферное окно.
Фото: Чемпионат.com