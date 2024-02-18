По информации "Матч ТВ", московский ЦСКА и "Пари НН" близки к соглашению о переходе атакующего хавбека Константина Кучаева в аренду до конца нынешнего сезона.
Константин Кучаев является воспитанником "армейцев". Действующее соглашение 25-летнего игрока с родным клубом истекает в конце текущего сезона. В осенней части РПЛ полузащитник сыграл за ЦСКА 15 матчей, в которых провел на поле 486 минут и не отличился голевыми действиями.
"Матч ТВ": "Пари НН" арендует полузащитника ЦСКА Кучаева
Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в Нижнем Новгороде.
Фото: "СЭ"