- Каждый клуб всегда ищет варианты усиления. В "Динамо" сейчас подобрался хороший состав, много молодых талантливых ребят, но всегда можно взять кого-то ещё сильнее. Позиции? Забивной нападающий, креативные футболисты, способные создавать моменты, - передаёт слова Уилкшира "РБ Спорт".
Состав московского "Динамо" зимой 2024 года пополнил один футболист - ранее приобретённый у БАТЭ 20-летний белорусский вратарь Андрей Кудравец, завершавший 2023 год в составе борисовчан на правах аренды. При этом бело-голубых покинули 26-летний вингер Даниил Лесовой, ушедший на правах аренды в "Маккаби" из Хайфы, 23-летний полузащитник Игорь Школик, перешедший в минское "Динамо", и 22-летний голкипер Иван Будачёв, подписавший контракт с новороссийским "Черноморцем".
Уилкшир: в "Динамо" подобрался хороший состав, но всегда можно взять кого-то ещё сильнее
Экс-защитник московского "Динамо" Люк Уилкшир прокомментировал трансферную кампанию бело-голубых зимой 2024 года.
Фото: ФК "Динамо"