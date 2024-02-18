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Булыкин: если Дзюба захочет пойти в политику, у него будет многочисленная поддержка

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о перспективах форварда московского “Локомотива” Артема Дзюбы в политике.
Фото: ФК "Локомотив"
— Смотря на каком уровне и смотря куда. Думаю, если Артем Дзюба захочет пойти в политику, у него будет многочисленная поддержка, — цитирует Булыкина Sport24.

Напомним, Дзюбе 35 лет. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до июня 2024 года. За “Локомотив” российский форвард играет с прошлого года. В текущем сезоне Артем во всех турнирах провел 20 матчей. Он забил четыре гола и записал в собственный актив четыре ассиста.


Булыкин Дзюба Локомотив
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