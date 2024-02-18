— Смотря на каком уровне и смотря куда. Думаю, если Артем Дзюба захочет пойти в политику, у него будет многочисленная поддержка, — цитирует Булыкина Sport24.
Напомним, Дзюбе 35 лет. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до июня 2024 года. За “Локомотив” российский форвард играет с прошлого года. В текущем сезоне Артем во всех турнирах провел 20 матчей. Он забил четыре гола и записал в собственный актив четыре ассиста.
Булыкин: если Дзюба захочет пойти в политику, у него будет многочисленная поддержка
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о перспективах форварда московского “Локомотива” Артема Дзюбы в политике.
Фото: ФК "Локомотив"