- Всё сложилось так, как им хотелось: чтобы была игровая практика. Надеюсь, они помогут "Сочи" сохранить место в РПЛ. Для меня это тоже далеко не последняя команда в жизни - она дала мне трамплин в карьере. Поэтому желаю "Сочи" остаться в Премьер-лиге, а нашим ребятам показать все свои высокие качества, - приводит слова Мостового Matchtv.ru.
Ранее стало официально известно, что 30-летний фланговый полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин и его одноклубник 30-летний центральный защитник Дмитрий Чистяков проведут весеннюю часть текущего сезона в аренде в замыкающем турнирную таблицу "Сочи".
На счету Чистякова в текущем сезоне 8 матчей во всех турнирах без результативных действий, Сутормин сыграл в 12 матчах и отметился 2 голевыми передачами.
Вингер "Зенита" Мостовой - об аренде Сутормина и Чистякова в "Сочи": всё сложилось так, как им хотелось
Атакующий хавбек "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал переход своих одноклубников Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова в "Сочи" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"