"Я бы не брал его изначально в "Спартак", когда его во второй раз в команду пригласили. Клубу же показалось, что это хорошая идея. Игрок неплохой, но за него переплатили: он получает больше, на мой взгляд, чем должен. Зная его историю с братом, понимаю, что все это можно было сделать за другие деньги", - цитирует Червиченко "Матч ТВ".
В текущем сезоне Промес провел за "Спартак" 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро, а его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона. Напомним, что недавно суд Амстердама приговорил Промеса к 6,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.
Червиченко - о Промесе: он получает больше, на мой взгляд, чем должен
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"