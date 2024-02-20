- Ждут ли Россию в Азии? Есть люди, которые ждут сборную России, потому что это сильный соперник. В коммерческом плане это тоже достаточно прибыльно, потому что вместе с Россией придут дополнительные доходы. Сказать, что Россию прямо ждут-не дождутся - такого нет. Эту тему активно обсуждали год назад, но сейчас всё успокоилось, - передаёт слова Никимбаева Metaratings.ru.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований в Европе политическими решениями УЕФА и ФИФА. Клубы РПЛ не участвуют в еврокубках, сборная России имеет возможность играть только товарищеские матчи.
В декабре 2022 года и в декабре 2023 года исполком РФС рассматривал вариант выхода из УЕФА и перехода в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола. Оба раза было принято решение остаться в УЕФА и продолжать попытки переговоров на тему возвращения в соревнования.
Сотрудник АФК: есть люди, которые ждут сборную России в Азии. Это сильный соперник и прибыльно в коммерческом плане
Технический эксперт АФК Алишер Никимбаев ответил на вопрос о том, ждут ли в Азии перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
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