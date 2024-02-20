- Разочарование - точное слово. Ты что-то стараешься сделать, а тебя будто не слышат и не видят. Хотя сейчас понимаю, что был неправ. Нужно было продолжать тренерскую карьеру. Варианты были. Возвращение? Почему нет? Никогда не говори никогда. Сейчас заканчиваю обучение на тренерскую категорию "А" и, скорее всего, начну работать, - передаёт слова Тедеева "Чемпионат".
54-летний экс-полузащитник Бахва Тедеев трижды занимал пост главного тренера владикавказской "Алании" на несколько месяцев - в 2002 году, в 2003 году и в 2005 году. После апреля 2005 года специалист не тренировал ни один клуб.
В годы игровой карьеры полузащитник Бахва Тедеев выступал за тбилисское и московское "Динамо", владикавказскую "Аланию" и московский "Локомотив", становился чемпионом России в составе "Алании" в 1995 году.
Бахва Тедеев рассказал о желании возобновить тренерскую карьеру после 19-летней паузы
Экс-полузащитник и экс-главный тренер "Алании" Бахва Тедеев сообщил, что разочаровывался в тренерской деятельности, но планирует её возобновить после длительного перерыва.
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