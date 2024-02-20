"Переговоры по переходу Макарчука не велись, мы его не рассматривали", - заявил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.
Напомним, "Зенит" отстранил от тренировок с основной командой и перевел в "Зенит-2" левого защитника Данила Кругового. Причиной санкций по отношению к игроку является его отказ от продления контракта с "Зенитом" и подписание контракта с московским ЦСКА. Круговой станет игроком "армейцев" летом 2024-го года.
После срыва трансфера защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, который был главной трансферной целью по укреплению левого фланга обороны, в СМИ появились альтернативные имена на эту роль. Среди потенциальных кандидатов на левый фланг защиты "Зенита" назывались Дмитрий Скопинцев из "Динамо" и Артем Макарчук из "Сочи".
В зимнее трансферное окно из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды перебрались полузащитник Алексей Сутормин и центральный защитник Дмитрий Чистяков.
Источник: "Чемпионат"
"Зенит" не собирается подписывать защитник "Сочи" Макарчука
В руководстве "Зенита" опровергли интерес к левому защитнику "Сочи" Артему Макарчуку.
Фото: "Чемпионат"