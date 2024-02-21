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Бушманов - о "Спартаке": они обязаны бороться за тройку, сейчас видно, что у команды есть положительные сдвиги в игре

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов рассказал о своих ожиданиях от московского клуба в весенней части сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" есть все, чтобы хорошо выступить во второй части сезона РПЛ. Они обязаны бороться за тройку, сейчас видно, что у команды есть положительные сдвиги в игре. Есть стабильная схема, игроки уже понимают, что от них хочет тренер", - приводит слова Бушманова "РБ Спорт".

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. В зимнее трансферное окно к "красно-белым" присоединился форвард Манфред Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат.

Бушманов Спартак
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