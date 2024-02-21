"У "Спартака" есть все, чтобы хорошо выступить во второй части сезона РПЛ. Они обязаны бороться за тройку, сейчас видно, что у команды есть положительные сдвиги в игре. Есть стабильная схема, игроки уже понимают, что от них хочет тренер", - приводит слова Бушманова "РБ Спорт".
Напомним, что после 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. В зимнее трансферное окно к "красно-белым" присоединился форвард Манфред Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат.
Бушманов - о "Спартаке": они обязаны бороться за тройку, сейчас видно, что у команды есть положительные сдвиги в игре
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов рассказал о своих ожиданиях от московского клуба в весенней части сезона.
Фото: ФК "Спартак"