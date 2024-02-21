"Рыбчинскому нужна постоянная игровая практика. Без нее он сразу начинает теряться. Дмитрий не очень хорошо выходит на замену. Для Дмитрия переход в "Балтику" — неплохой вариант для перезапуска карьеры. Рыбчинский — талантливый футболист, ему нужно играть. Рыбчинский должен там заиграть", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня, 21-го февраля Дмитрий Рыбчинский перешел из "Локомотива" в "Балтику" на правах аренды до конца текущего сезона. В текущем сезоне полузащитник провел за московский клуб 13 матчей и отметился одной голевой передачей, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллионов евро, трудовое соглашение Дмитрия с "железнодорожниками" рассчитано до конца текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров калининградский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков.
Наумов: Рыбчинский - талантливый футболист, он должен заиграть в "Балтике"
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об аренде Дмитрия Рыбчинского из "Локомотива" в "Балтику".
Фото: ФК "Локомотив"