Напомним, что 14-го февраля нападающий был признан судом Амстердама виновным по делу о контрабанде наркотиков - Промеса приговорили к шести годам тюремного заключения. Как сообщает источник, Квинси согласен прибыть в суд и дать показания, но при условии, что он не будет арестован. Ранее прокуратура отказался адвокату игрока в подобной просьбе.
В текущем сезоне Промес провел за "Спартак" 21 матч и отметился 8-ю забитыми голами и 8-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро, контракт Квинси с клубом истекает по окончании текущего сезона. Ранее нападающий московского клуба был объявлен в международный розыск. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: "РБК Спорт".
Промес согласен дать показания в суде, но при условии, что он не будет арестован
Нападающий "Спартака" Квинси Промес поставил условие для дачи показаний в суде.
Фото: ФК "Спартак"