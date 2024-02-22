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Камоцци: Мозесу пора уходить из "Спартака", Виктор был очень хорош в свое время

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Викторе Мозесе.
Фото: ФК "Спартак"
"Мозес покинет "Спартак" по окончании сезона? На мой взгляд, это верное решение. Мозесу пора уходить из "Спартака". Виктор был очень хорош в свое время, когда был в лучшей форме", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Ранее представители Мозеса заявили, что игрок покинет московский клуб по окончании текущего сезона, когда истечет его трудовое соглашение. Виктор Мозес в текущем сезоне провел за "Спартак" 13 матчей и отметился одним забитым голом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. Полузащитник присоединился к "красно-белым" в 2020 году.

Спартак Камоцци Мозес
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