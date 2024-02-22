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Селюк: Конате пока в Саудовскую Аравию рановато. У него есть предложения из европейских клубов

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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем своего клиента - Мохамеда Конате.
Фото: ФК "Ахмат"
"Естественно, как из Саудовской Аравии не может быть интереса? Скажем так, Конате пока в Саудовскую Аравию рановато. У него есть предложения из европейских клубов. Понятно, что там будет меньше денег. Если "Ахмат" сказал, что он остаётся до конца сезона, то значит, что остаётся", - цитирует Селюка Metaratings.

В текущем сезоне Конате провел за "Ахмат" 22 матча и отметился 7-ю забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в 2,5 миллионов евро. Контракт Мохамеда с клубом истекает по окончании текущего сезона и не будет продлен. Напомним, что грозненский клуб после 18-ти сыгранных туров занимает 13-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 очков. После зимней паузы "Ахмат" сыграет с "Уралом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Селюк Конате Ахмат
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