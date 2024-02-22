Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
20:45
МиланНе начат
Фрайбург
20:45
ЛансНе начат
Карабах
20:45
БрагаНе начат
Тулуза
20:45
БенфикаНе начат
Рома
23:00
ФейеноордНе начат
Спортинг
23:00
Янг БойзНе начат
Спарта
23:00
ГалатасарайНе начат
Марсель
23:00
ШахтёрНе начат

Лига конференций УЕФА

Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Лудогорец
20:45
СерветтНе начат
Буде-Глимт
20:45
АяксНе начат
Ференцварош
23:00
ОлимпиакосНе начат
Слован
23:00
Штурм ГрацНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Айнтрахт
23:00
ЮнионНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Рубин
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен

Медведев заявил, что вывод Марио Фернандеса из заявки "Зенита" носит исключительно формальный характер

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался об исключении Марио Фернандеса из заявки клуба на матчи РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Вывод Марио Фернандеса из заявки "Зенита" на матчи РПЛ носит чисто формальный характер", - цитирует Медведева "Чемпионат". Напомним, что ранее стало известно о том, что бразильский защитник "Зенита" Фернандес исключен из заявки основной команды на оставшиеся матчи РПЛ.

В текущем сезоне Фернандес провел за "Зенит" 15 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт бразильца с клубом истекает по окончании сезона-2023/2024. После 18-ти сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. Петербургский клуб сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ. "Сине-бело-голубые" уступили "Динамо" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России.

Зенит Медведев Фернандес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится