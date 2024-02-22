"Вывод Марио Фернандеса из заявки "Зенита" на матчи РПЛ носит чисто формальный характер", - цитирует Медведева "Чемпионат". Напомним, что ранее стало известно о том, что бразильский защитник "Зенита" Фернандес исключен из заявки основной команды на оставшиеся матчи РПЛ.
В текущем сезоне Фернандес провел за "Зенит" 15 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт бразильца с клубом истекает по окончании сезона-2023/2024. После 18-ти сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. Петербургский клуб сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ. "Сине-бело-голубые" уступили "Динамо" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России.
Медведев заявил, что вывод Марио Фернандеса из заявки "Зенита" носит исключительно формальный характер
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался об исключении Марио Фернандеса из заявки клуба на матчи РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"