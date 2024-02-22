Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
1 - 1 1 1
МиланПерерыв
Фрайбург
0 - 2 0 2
ЛансПерерыв
Карабах
0 - 0 0 0
БрагаПерерыв
Тулуза
0 - 0 0 0
БенфикаПерерыв
Рома
23:00
ФейеноордНе начат
Спортинг
23:00
Янг БойзНе начат
Спарта
23:00
ГалатасарайНе начат
Марсель
23:00
ШахтёрНе начат

Лига конференций УЕФА

Динамо Загреб
0 - 1 0 1
БетисПерерыв
Лудогорец
0 - 1 0 1
СерветтПерерыв
Буде-Глимт
0 - 1 0 1
АяксПерерыв
Ференцварош
23:00
ОлимпиакосНе начат
Слован
23:00
Штурм ГрацНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Айнтрахт
23:00
ЮнионНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Рубин
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен

Иван Сергеев: понятно было, что рано или поздно Кассьерру в "Зените" прорвёт

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев высказался о конкуренции с колумбийским форвардом Матео Кассьеррой.
Фото: ФК "Зенит"
- Понятно было, что он хороший футболист, что рано или поздно его прорвёт. Хорошо, что прорывает сейчас. Мешает ли мне это? Ничего страшного, я не расстраиваюсь из-за конкуренции. Уж точно не опущу руки, буду работать, ждать своего шанса, - передаёт слова Сергеева "Спорт день за днём".

26-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешёл в "Зенит" из "Сочи" в июле 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 15 забитых голов и 5 результативных передач в 22 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. В прошлом сезоне Кассьерра в 34 матчах забил 6 голов (из них 2 в РПЛ) и отдал 8 голевых передач.

Зенит Кассьерра Сергеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится