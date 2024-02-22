- Понятно было, что он хороший футболист, что рано или поздно его прорвёт. Хорошо, что прорывает сейчас. Мешает ли мне это? Ничего страшного, я не расстраиваюсь из-за конкуренции. Уж точно не опущу руки, буду работать, ждать своего шанса, - передаёт слова Сергеева "Спорт день за днём".
26-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешёл в "Зенит" из "Сочи" в июле 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 15 забитых голов и 5 результативных передач в 22 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. В прошлом сезоне Кассьерра в 34 матчах забил 6 голов (из них 2 в РПЛ) и отдал 8 голевых передач.
Иван Сергеев: понятно было, что рано или поздно Кассьерру в "Зените" прорвёт
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев высказался о конкуренции с колумбийским форвардом Матео Кассьеррой.
Фото: ФК "Зенит"