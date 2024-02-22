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Агент Сафонов – о налоге на легионеров в РПЛ: будут привозить поменьше мусора

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Популярный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном появлении налога на легионеров в РПЛ.
Фото: Getty Images
– Если деньги от налога на легионеров пойдут на развитие детского футбола, это хорошо. А клубы будут стараться не дрова привозить, а качественных легионеров. Будут привозить поменьше мусора.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в российском футболе может появиться налог на легионеров. Возможно, данное новшество будет применено уже в следующем сезоне.

Напомним, в настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит, который позволяет клубам иметь 13 иностранцев в заявке (при этом больше 8 не могут находиться одновременно на поле).

Источник: “Чемпионат“

Сафонов
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