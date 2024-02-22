– Если деньги от налога на легионеров пойдут на развитие детского футбола, это хорошо. А клубы будут стараться не дрова привозить, а качественных легионеров. Будут привозить поменьше мусора.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в российском футболе может появиться налог на легионеров. Возможно, данное новшество будет применено уже в следующем сезоне.
Напомним, в настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит, который позволяет клубам иметь 13 иностранцев в заявке (при этом больше 8 не могут находиться одновременно на поле).
Источник: “Чемпионат“
Агент Сафонов – о налоге на легионеров в РПЛ: будут привозить поменьше мусора
Популярный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном появлении налога на легионеров в РПЛ.
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