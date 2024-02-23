Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о своем коллеге из «Краснодара» Джоне Кордорбе. По словам российского футболиста Сергеева, он считает, что у нападающего «быков» хорошие физические данные, которыми он умело пользуется во время игры. Также Сергеев отметил технические задатки Джона.
«Важно ещё, что он нашёл свою команду, где всё это можно использовать по максимуму. Я его помню по «Кёльну», когда у Кордобы вроде не всё получалось», – передает слова Сергеева «Спорт день за днем».
В нынешнем сезоне РПЛ Кордоба в 16 матчах отличился 8 результативными ударами и 2 ассистами. В свою очередь Сергеев ха 23 матча во всех турнирах в футболке «Зенита» отличился 10 голами и 3 голевыми передачами.
Игрок "Зенита" Сергеев – о Кордобе: важно, что он нашел свою команду
Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.
Фото: РПЛ