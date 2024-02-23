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Защитник "Зенита" Алип: с командами уровнем пониже нам приходится непросто

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Защитник "Зенита" Нуралы Алип поделился ожиданиями от весенней части сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Скажу так: весной всё зависит от нас. С топами всё понятно: тут дополнительный настрой не нужен, всегда есть желание наказать. А вот с командами, чей уровень пониже нашего, нам приходится непросто. У них на нас максимальный настрой. Если вспомнить пример того же "Оренбурга", - передаёт слова Алипа "Чемпионат".

По итогам осенней части сезона "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков в 18 матчах.

На этом отрезке сине-бело-голубые трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Петербуржцы уступили московскому "Динамо" (2:3 на своём поле), дважды "Локомотиву" (1:2 на своём поле и 1:3 на выезде) и "Оренбургу" (1:3 на выезде).

Зенит Алип
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