- Укомплектован ли состав у "Динамо"? Да, у них хорошая команда. Я видел игру "Динамо" в матче с "Крыльями", им не нужны футболисты, у них всё хорошо. Поэтому то, что зимой не было никакой активности - это нормальное явление, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
Московское "Динамо" в ходе зимнего трансферного окна 2024 года не пополнило состав ни одним игроком, не считая возвращения из аренды в белорусский БАТЭ купленного там же ранее 20-летнего вратаря Андрея Кудравца.
В турнирной таблице РПЛ бело-голубые занимают третье место, набрав 32 очка в 18 матчах, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 6 очков.
Орещук: "Динамо" не нужны футболисты, у них всё хорошо
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал отсутствие у бело-голубых входящих трансферов зимой 2024 года.
Фото: ФК "Динамо"