Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился информацией о том, почему он не стал переходить в английский «Эвертон». По словам Булыкина, им интересовались несколько клубов АПЛ, среди которых были «Эвертон», «Болтон» и «Портсмут». Булыкин сообщил, что в ходе переговоров в России ему повышали заработную плату, поэтому он получил выгоду из ситуации.
«Тогда я не спешил переезжать в Европу, поскольку думал, что всегда успею там поиграть, а дома платили хорошие деньги, что и было моей мотивацией с переходом не торопиться. Сейчас же я понимаю, что вполне можно было бы и раньше уехать», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».
Булыкин – о несостоявшемся переходе в "Эвертон": дома платили хорошие деньги
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о том, почему в свое время не перешел в «Эвертон».
Фото: "Матч ТВ"