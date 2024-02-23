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Аршавин - о матче против "Спартака": "Зенит" - фаворит. Надо 2 марта хорошо начать, а дальше как по накатанной пойдет

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Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о возобновлении сезона в РПЛ
Фото: "СЭ"
"За амбиции "Зенита" спокоен. "Зенит" – фаворит. Надо 2 марта хорошо начать, а дальше как по накатанной пойдет", – приводит слова Аршавина Metaratings.

По итогам первых 18 туров в текущем сезоне российской Премьер-лиги "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице. Петербуржцы набрали 36 очков и отстают от лидирующего "Краснодара" на два балла. Московский "Спартак" с 30 набранными очками замыкает топ-5.

В рамках 19-го тура чемпионата России "Зенит" примет на своем поле "Спартак". Игра состоится на "Газпром Арене" 2 марта, начало - в 19:30 по местному времени.

Аршавин Зенит Спартак
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