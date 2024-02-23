Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Динамо
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен

Гендиректор "Пари НН": трансферное окно для нас закрыто. Свои планы мы реализовали на 100%

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги зимней трансферной кампании клуба.
Фото: пресс-служба БК PARI
- Трансферное окно для нас закрыто. Те планы, которые мы вынашивали, реализованы на сто процентов. Мы усилились по тем позициям, на которых чего-то не хватало в первой части сезона.

"Пари Нижний Новгород" завершил первую часть текущего сезона российской Премьер-лиги на 9-й строчке в турнирной таблице. Нижегородцы набрали 24 очка в 18 сыгранных матчах. От топ-5 команду на данный момент отделяет всего пять баллов. Весеннюю часть чемпионата России "Пари НН" начнет 3 марта домашним поединком против воронежского "Факела".

Источник: "СЭ"

Нижний Новгород Мелик-Гусейнов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится