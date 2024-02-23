- Трансферное окно для нас закрыто. Те планы, которые мы вынашивали, реализованы на сто процентов. Мы усилились по тем позициям, на которых чего-то не хватало в первой части сезона.
"Пари Нижний Новгород" завершил первую часть текущего сезона российской Премьер-лиги на 9-й строчке в турнирной таблице. Нижегородцы набрали 24 очка в 18 сыгранных матчах. От топ-5 команду на данный момент отделяет всего пять баллов. Весеннюю часть чемпионата России "Пари НН" начнет 3 марта домашним поединком против воронежского "Факела".
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Пари НН": трансферное окно для нас закрыто. Свои планы мы реализовали на 100%
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги зимней трансферной кампании клуба.
Фото: пресс-служба БК PARI