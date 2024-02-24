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Президент "Урала" Иванов - о налоге на легионеров: у "Урала" нет денег платить, давайте еще снизим уровень нашего чемпионата

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
"Мы ведь содержим молодежную команду, "Урал-2", много помогаем академии. Давайте сейчас все с клубов забирать будем. У "Урала" нет денег платить. Давайте еще снизим уровень нашего чемпионата. Я считаю, что сразу вводить налог — это немножко неправильно, наверное. Это мое мнение. Для нас это будет не очень приятно", - цитирует Иванова "РБ Спорт".

Напомним, что ранее появилась информация о том, что уже со следующего сезона в РПЛ может быть введен налог на легионеров. На данный момент в российском чемпионате выступает 173 иностранца, в составе "Урала" в текущем сезоне заявлено 15 легионеров. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров екатеринбургский клуб занимает 12-ую строчку в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 19 очков. После зимней паузы подопечные Виктора Гончаренко сыграют с "Ахматом" в рамках 19-го тура российского чемпионата.

Урал Иванов
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