"Клуб заинтересован, чтобы у Фернандо был российский паспорт, и в то же время мы будем пытаться максимально этот процесс ускорить", - цитирует Корниленко Metaratings.
В текущем сезоне Костанца провел за "Крылья Советов" 18 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 3 миллиона евро. Опорный полузащитник выступает за самарский клуб с 2022 года. После 18-ти сыгранных туров подопечные Игоря Осинькина занимают шестую строчку в турнирной таблица российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на девять очков.
Спортдир "Крыльев Советов": клуб заинтересован, чтобы у Костанцы был российский паспорт
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко сказал, что клуб заинтересован в том, чтобы у полузащитника Фернандо Костанцы был российский паспорт.
Фото: "Матч ТВ"