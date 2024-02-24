"Сейчас мы можем наблюдать, что клубы порой бездумно тратят деньги, потому что понимают, что это деньги госкорпораций. Если трансферы будут неудачными, то у клуба все равно появится шанс купить еще кого-то за большие деньги. А вот если бы денег от госкорпораций было меньше, то к покупкам относились бы более взвешенно. Сейчас довольно часто к нам приезжают за большие деньги легионеры сомнительного качества, это очень плохо", - цитирует Булыкина "СЭ".
Самым дорогим трансфером зимнего трансферного окна стал переход Артура из "Палмейраса" в "Зенит" за 15 миллионов евро. "Сине-бело-голубые" потратили на трансферы 29,8 миллионов евро. Московский "Спартак" тоже заплатил 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат за переход Манфреда Угальде из "Твенте". Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский клуб на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от "быков" в шесть очков.
Булыкин: клубы порой бездумно тратят деньги, потому что понимают, что это деньги госкорпораций
Экс-игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике клубов РПЛ.
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