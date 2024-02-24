"Переговоры между клубами были прямыми и четкими. Мохаммад хотел уехать из Ирана. Понятно, что он оказывается в новой обстановке, в новой стране, в новой лиге и какое-то время ему точно потребуется, чтобы освоиться. Через пару месяцев станет понятно, что Мохаммад — хорошее усиления для клуба и для лиги", - цитирует Курто "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно Горбани перешел в "Оренбург" из "Сепахана" за 1 миллион евро. В текущем сезоне полузащитник провел за иранский клуб 20 матчей, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 500 тысяч евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 15 очков. После зимней паузы "Оренбург" сыграет с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.
Агент новичка "Оренбурга" Горбани: через пару месяцев станет понятно, что Мохаммад — хорошее усиления для клуба
Футбольный агент Эмануэль Курто, представляющий интересы Мохаммада Горбани, прокомментировал переход своего клиента в "Оренбург".
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