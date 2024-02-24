"У меня очень хорошие контакты в Сербии. Один из клубов попросил найти центрального защитника в аренду до конца сезона. Я принес предложение по аренде защитника от одного из клубов сербской высшей лиги. Почему сделка не получилась? Тут в дело вмешалось несколько факторов, один из которых — определенные проблемы футболиста со здоровьем", - цитирует Галунова Metaratings.
В текущем сезоне Маслов принял участие в четырех матчах "Спартака" и не отметился результативными действиями, интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 600 тысяч евро. Напомним, что московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Агент Маслова - о сорвавшейся аренде игрока: в дело вмешалось несколько факторов, один из которых — проблемы со здоровьем
Футбольный агент Сергей Галунов, работавший над переходом Павла Маслова в сербский клуб, высказался о несостоявшейся сделке.
Фото: ФК "Спартак"